La neve della Befana in Toscana ha trasformato il paesaggio, regalando scenari suggestivi e atmosfere invernali autentiche. In questo articolo, raccogliamo alcune delle immagini più belle di questa rara occasione, che ha coinvolto diverse località della regione. Un momento di calma e bellezza naturale, che invita a condividere e apprezzare la quiete offerta dalla neve.

Firenze, 07 gennaio 2026 – Finalmente l ’inverno è arrivato davvero, portando con sé temperature gelide e la neve, come non si vedeva da tempo. Per l’Epifania infatti molta parte della Toscana si è risvegliata sotto una coltre bianca e i fiocchi di neve si sono visti persino a Firenze, anche se per poco. La nevicata della Befana. Le previsioni lo avevano detto, e puntualmente si sono avverate: paesaggi da cartolina che sotto la neve diventano da favola, una coperta bianca a perdita d’occhio, un silenzio magico, la neve ha regalato momenti indimenticabili e fotografie incredibili. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa in molte zone della Toscana a partire da 2-300 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La neve della Befana in Toscana: le foto più belle

Leggi anche: La Befana porta neve e ghiaccio nella zona est della Toscana

Leggi anche: Neve, allerta gialla. La Befana della Toscana è gelata. Temperature a picco, “Freddo fino a febbraio”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Epifania, la Toscana si sveglia sotto la neve: e l’allerta gialla continua / Diretta; Neve in Toscana: la Befana porta il manto bianco anche a quote basse (foto); Neve in Toscana: scatta l'allerta meteo; Neve in Toscana, l’ultima analisi di uno scenario complesso. Dove nevicherà? La regione in quattro categorie.

Con la Befana arriva la neve in Toscana: scatta l’allerta del 6 gennaio - L’allerta gialla per neve è in vigore indicativamente dalla mattina di martedì fino al pomeriggio, con una finestra di maggiore probabilità fra le 6 e le 15. corrieredimaremma.it