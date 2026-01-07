La neve della Befana in Toscana | le foto più belle
La neve della Befana in Toscana ha trasformato il paesaggio, regalando scenari suggestivi e atmosfere invernali autentiche. In questo articolo, raccogliamo alcune delle immagini più belle di questa rara occasione, che ha coinvolto diverse località della regione. Un momento di calma e bellezza naturale, che invita a condividere e apprezzare la quiete offerta dalla neve.
Firenze, 07 gennaio 2026 – Finalmente l ’inverno è arrivato davvero, portando con sé temperature gelide e la neve, come non si vedeva da tempo. Per l’Epifania infatti molta parte della Toscana si è risvegliata sotto una coltre bianca e i fiocchi di neve si sono visti persino a Firenze, anche se per poco. La nevicata della Befana. Le previsioni lo avevano detto, e puntualmente si sono avverate: paesaggi da cartolina che sotto la neve diventano da favola, una coperta bianca a perdita d’occhio, un silenzio magico, la neve ha regalato momenti indimenticabili e fotografie incredibili. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa in molte zone della Toscana a partire da 2-300 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
