La natura e la sua forza
La Montagna Spaccata di Galatone offre paesaggi suggestivi e un ambiente naturale ricco di fascino. In una giornata ventosa e senza sole, tra le rocce, si può scoprire come anche nelle condizioni più difficili, la natura trova il modo di mostrare la sua forza e resilienza, rappresentata da un fiore che, nonostante tutto, continua a emergere e a brillare. Un’immagine di tenacia e bellezza che caratterizza il paesaggio e la nostra relazione con la natura.
MONTAGNA SPACCATA (Galatone) - “Ero sulla scogliera della Montagna spaccata (Galatone), giornata ventosa e senza sole, tra le rocce ho notato questo fiore: anche nelle giornate più brutte, quando il sole non splende, c'è sempre un fiore che non smette mai di brillare, il fiore più bello, l'unico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Natura e Vibrazioni Positive
