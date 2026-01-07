La musica a bordo dei bus mette a rischio la sicurezza pubblica | la denuncia di Cobas Lecce

Il sindacato Cobas di Lecce ha espresso preoccupazione riguardo all’utilizzo della musica a bordo dei bus, sottolineando come questa pratica possa compromettere la sicurezza pubblica. La questione è stata oggetto di attenzione per evidenziare i potenziali rischi per conducenti e passeggeri, invitando a riflettere su eventuali misure di sicurezza più efficaci per garantire un trasporto pubblico più sicuro per tutti.

