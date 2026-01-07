La morte di Simone sconvolge Foggia Admo Puglia | Era un donatore vivrà nei valori che ha testimoniato
La città di Foggia piange la perdita di Simone Raucea, giovane di 25 anni tragicamente scomparso dopo un incidente in via Scillitani. Admo Puglia ricorda il suo impegno come donatore di sangue, sottolineando come il suo esempio continuerà a vivere nei valori di solidarietà e generosità che ha testimoniato.
Foggia piange la tragica morte di Simone Raucea, il 25enne travolto e ucciso da un'auto in via Scillitani. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 6 gennaio. Un dolore che ha colpito non solo la famiglia di Simone, ma l'intera comunità. E in particolare quella di Admo Puglia, dove il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
