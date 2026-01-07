La morte di Simone sconvolge Foggia Admo Puglia | Era un donatore vivrà nei valori che ha testimoniato

La città di Foggia piange la perdita di Simone Raucea, giovane di 25 anni tragicamente scomparso dopo un incidente in via Scillitani. Admo Puglia ricorda il suo impegno come donatore di sangue, sottolineando come il suo esempio continuerà a vivere nei valori di solidarietà e generosità che ha testimoniato.

