La morte di Simone sconvolge Foggia Admo Puglia | Era un donatore vivrà nei valori che ha testimoniato

Da foggiatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Foggia piange la perdita di Simone Raucea, giovane di 25 anni tragicamente scomparso dopo un incidente in via Scillitani. Admo Puglia ricorda il suo impegno come donatore di sangue, sottolineando come il suo esempio continuerà a vivere nei valori di solidarietà e generosità che ha testimoniato.

Foggia piange la tragica morte di Simone Raucea, il 25enne travolto e ucciso da un'auto in via Scillitani. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 6 gennaio. Un dolore che ha colpito non solo la famiglia di Simone, ma l'intera comunità. E in particolare quella di Admo Puglia, dove il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Diventa donatore di midollo osseo": in piazza De Ferrari l'infopoint di Admo

Leggi anche: Mehmet è convinto che dietro la morte del donatore ci sia Ali Galip, sempre più deciso a vendicarsi del tradimento di Tahir

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

morte simone sconvolge foggiaLa morte di Simone sconvolge Foggia, Admo Puglia: "Era un donatore, vivrà nei valori che ha testimoniato" - Foggia piange la tragica morte di Simone Raucea, il 25enne travolto e ucciso da un'auto in via Scillitani. foggiatoday.it

morte simone sconvolge foggiaFoggia, investito e ucciso da un’auto: muore a 25 anni Simone Raucea - Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo sarebbe stato travolto da un’autovettura per cause in corso di accertamento. giornaledipuglia.com

Direttore 118 Foggia, 'morte Incoronato sconvolge tutti' - "È tra i colleghi più anziani del servizio di emergenza urgenza del 118 della provincia di Foggia. ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.