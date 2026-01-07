La moda che forse ci siamo persi durante le vacanze | il recap delle 7 notizie da recuperare assolutamente

Ecco il recap delle sette notizie di moda da non perdere, pensato per chi desidera rimanere aggiornato senza eccessi. Dalle scelte degli abiti da sposa delle star ai ritorni di tendenza e ai total look virali, questa sintesi raccoglie gli eventi più significativi degli ultimi tempi, anche durante le vacanze. Un breve riepilogo per aggiornarsi con calma e senza fretta sulle novità che hanno fatto parlare di sé nel mondo della moda.

Gli abiti da sposa delle star, i grandi ritorni alla ribalta e i total look inaspettatamente virali: ecco cosa (forse) vi siete persi mentre eravate alle prese con panettoni, regali sotto l'albero e piste innevate.

