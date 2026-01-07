La missione impossibile di Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela, si trova a navigare tra la fedeltà al regime chavista e la necessità di avvicinarsi a un dialogo con gli Stati Uniti. La sua posizione, influenzata dal suo background familiare e politico, rappresenta una sfida complessa in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e aspettative di cambiamento. La sua strategia e le scelte future saranno determinanti per il percorso del paese.
