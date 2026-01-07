la melodia poetica degli acquerelli di emanuela grassi in equilibrio tra osservazione e interiorizzazione

Emanuela Grassi propone acquerelli che uniscono osservazione e interiorizzazione, creando una favola visiva di rara delicatezza. La sua arte si inserisce in un contesto contemporaneo in cui la rappresentazione tradizionale diventa strumento per esplorare sensazioni morbide e positive. Attraverso il gesto creativo, l’artista comunica un ascolto profondo della quotidianità, rivelando dettagli spesso nascosti a chi non possiede una sensibilità particolare.

Alcuni autori contemporanei mostrano un desiderio di soffermarsi su un tipo di rappresentazione tradizionale, classica, in cui la figurazione costituisce semplicemente un mezzo per esplorare le sensazioni morbide e positive che la realtà suscita, soprattutto se il gesto del creare arte è strettamente connesso all’anima, alla capacità di ascoltare, e non solo guardare, tutto ciò che circonda l’autore, che appartiene alla sua quotidianità e che viene normalmente ignorato da chi non ha la spiccata sensibilità che contraddistingue gli artisti. La protagonista di oggi non solo mostra le caratteristiche espressive appena descritte, ma lo fa scegliendo una tecnica utilizzata in passato soprattutto come preparazione o bozzetto delle opere principali, elevandone il valore ed enfatizzandone le peculiarità che si armonizzano perfettamente alla sua natura espressiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

