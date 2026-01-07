La marcia della pace che attraversa la Brianza

La Marcia della pace, organizzata dall’associazione Mondo a Colori, si svolgerà il 18 gennaio in Brianza. La manifestazione, alla sua 16ª edizione, partirà alle 15 da Bernareggio e terminerà all’auditorium di Sulbiate. Un’occasione per promuovere valori di convivenza e rispetto tra le diverse culture, attraverso una passeggiata condivisa nel rispetto del territorio e delle persone.

L'associazione interculturale Mondo a Colori organizza la 16esima edizione della Marcia della pace. L'evento si svolgerà il 18 gennaio, con partenza alle 15 da Bernareggio (piazza Agorà) e arrivo all'auditorium di Sulbiate (piazza del mercato)."Diamo voce a chi non ce l'ha. per tutti i popoli in.

