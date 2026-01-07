La mamma di Giovanni | Quì c' è solo un corpo Sorridete siate forti | VIDEO
Il funerale di Giovanni Tamburi, 16 anni, si è svolto questa mattina a Roma, dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. La madre, Carla Masiello, ha sottolineato che il suo figlio è un angelo, mantenendo un atteggiamento di forza e serenità. In questo momento di dolore, le parole e le immagini riflettono il desiderio di ricordare Giovanni con rispetto e dignità.
“Lui è un angelo. Io di questo ne sono certa, qui c'è solo un corpo”. Così Carla Masiello, all'uscita dalla Cattedrale di San Pietro, dove questa mattina di sono svolti funerali del figlio, Giovanni Tamburi, 16 anni, morto nel rogo di Capodanno a Crans-montana, in Svizzera. “Giovanni è in cielo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Crans Montana, interviene la mamma di Giovanni: Cosa mi ha detto Giorgia Meloni
Lo strazio della mamma di Giovanni Tamburi dopo l’arrivo della salma del giovane che ha perso la vita a Crans-Montana: la premier mi è stata vicina. “Ho fede, ora mio figlio è il mio angelo custode” - facebook.com facebook
La mamma di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana: “Rispetto per i nostri figli, non si sono resi conto delle fiamme” x.com
