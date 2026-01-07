La mamma di Giovanni | Quì c' è solo un corpo Sorridete siate forti | VIDEO

Il funerale di Giovanni Tamburi, 16 anni, si è svolto questa mattina a Roma, dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. La madre, Carla Masiello, ha sottolineato che il suo figlio è un angelo, mantenendo un atteggiamento di forza e serenità. In questo momento di dolore, le parole e le immagini riflettono il desiderio di ricordare Giovanni con rispetto e dignità.

“Lui è un angelo. Io di questo ne sono certa, qui c'è solo un corpo”. Così Carla Masiello, all'uscita dalla Cattedrale di San Pietro, dove questa mattina di sono svolti funerali del figlio, Giovanni Tamburi, 16 anni, morto nel rogo di Capodanno a Crans-montana, in Svizzera. “Giovanni è in cielo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

