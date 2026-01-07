La mamma di Giovanni | Quì c' è solo un corpo Sorridete siate forti | VIDEO

Il funerale di Giovanni Tamburi, 16 anni, si è svolto questa mattina a Roma, dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. La madre, Carla Masiello, ha sottolineato che il suo figlio è un angelo, mantenendo un atteggiamento di forza e serenità. In questo momento di dolore, le parole e le immagini riflettono il desiderio di ricordare Giovanni con rispetto e dignità.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.