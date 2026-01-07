La madre di Greta Rossetti contro gli haters cita la tragedia di Crans-Montana | Dovevate bruciare vive voi

Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, ha rivolto un duro commento agli hater durante una live, difendendo la propria figlia e l’amica Perla Vatiero dagli insulti online. In risposta a commenti offensivi, ha citato la tragedia di Crans-Montana, affermando:

