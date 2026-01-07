È dedicata a Sophia Loren la mostra allestita al Max museo di Chiasso, con un titolo iconico: "Il mito della bellezza disegnato con la luce", curata da Francesco Casetti, Angela Madesani e Nicoletta Ossanna Cavadini, all’interno del filone espositivo dedicato periodicamente alla fotografia. L’esposizione ripercorre, attraverso il concetto di "disegnare con la luce", le immagini più significative che ritraggono Sophia Loren in momenti particolari della sua vita. durante le riprese dei suoi celebri film o in contesti più personali, immortalata da alcuni fra i più grandi fotografi dell’epoca. La mostra si coniuga con il tema guida del Centro Culturale Chiasso per il 2025-2026, la " pulchritudo ", intesa come espressione dell’armonia tra corpo e spirito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La luce disegna la bellezza. Sophia Loren, l’icona raccontata per immagini

Leggi anche: Sul sito sessista "Social media Girls" immagini di donne nude con l'IA: da Diletta Leotta fino ad arrivare a Sophia Loren

Leggi anche: Sophia Loren, il figlio Carlo Ponti in tv: "Mamma ha sempre saputo bilanciare la fama con la vita di famiglia"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sophia Loren, bellezza all'italiana: le foto di Secchiaroli, Avedon e Berengo Gardin in mostra a Chiasso. «Ritocchi? Piuttosto cambiate il cameraman» - La curatrice Nicoletta Ossanna Cavadini: «Raccontiamo la sua personalità, la caparbietà con cui ha inseguito il ... milano.corriere.it