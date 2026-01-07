La Lotteria Italia regala a Roma il primo premio da 5 milioni Lazio superfortunato

La Lotteria Italia ha assegnato a Roma il primo premio di 5 milioni di euro, confermando la buona sorte che ha coinvolto il Lazio. Tre dei cinque premi maggiori sono stati venduti nella regione, evidenziando ancora una volta il ruolo centrale di questa area nelle estrazioni fortunate. Un risultato che sottolinea l’importanza del territorio e la passione dei suoi abitanti per questa tradizione.

Il Lazio è stato baciato dalla fortuna. Tre dei cinque premi milionario della Lotteria Italia sono stati venduti qui. A partire dal primo premio che vince 5 milioni di euro (tagliando T270462), acquistato in una tabaccheria di Roma. Il secondo premio, da 2,5 milioni (E334755) è stato venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo premio, 2 milioni (L430243) è appannaggio di Quattro Castella, cittadina in provincia di Reggio Emilia; il quarto, 1,5 milioni (D019458) è andato a Ierzu, in provincia di Nuoro e il quinto premio, 1 milione (Q331024) ad Albano Laziale, sempre in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Lotteria Italia regala a Roma il primo premio da 5 milioni. Lazio superfortunato Leggi anche: Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Gli altri biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma: ecco i biglietti di prima categoria (e quello speciale da 300mila euro) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lotteria Italia nel cuore della gente, parola di Maurizio, rivenditore del centro di Roma; Lotteria Italia,oggi l’estrazione: venduti circa 9,6 milioni di biglietti, esordio per il premio speciale da 300mila euro; Stefano De Martino: «Lotteria Italia? Se vinco i 5 milioni di euro, vi svelo a chi li regalo... Papà mi ha detto “ti voglio bene” a 21 anni»; Lotteria Italia 2025, un successo senza tempo: venduti 9,5 milioni (+10%) di biglietti. A Roma il primo premio della Lotteria Italia: 5 milioni. Vincite milionarie anche a Ciampino e Albano - Tre dei cinque premi milionario della Lotteria Italia sono stati venduti qui. iltempo.it

Lotteria Italia 2025, Roma e provincia in festa: vinti 8,5 milioni di euro, il primo premio torna nella Capitale dopo quattro anni - Roma torna protagonista della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni di euro sbarca nella Capitale dopo quattro anni. msn.com

Lotteria Italia, sbanca il Lazio. I 5 milioni a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti - Lotteria Italia 2026, estrazione finale del 6 gennaio: il primo premio da 5 milioni va a Roma. urbanpost.it

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 milioni di eu - facebook.com facebook

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.