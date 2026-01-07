La Lombardia nella morsa del gelo | sacca di freddo dalla Scandinavia poi raffiche di vento Bormio toccherà i -12
La Lombardia si trova in un’ondata di gelo proveniente dalla Scandinavia, con temperature che si attestano sotto lo zero e raffiche di vento sostenute. Bormio, tra le località più colpite, potrebbe raggiungere i -12°C. Secondo Arpa Lombardia, queste condizioni meteorologiche si manterranno nei prossimi giorni, con un calo delle temperature rispetto alla media stagionale e venti intensi che caratterizzano il quadro climatico attuale.
La Lombardia nella morsa del gelo. A confermare il freddo risveglio di oggi in Lombardia, con temperature pressoché ovunque sotto lo zero, è Arpa Lombardia che, da oggi e per i prossimi giorni, annuncia condizioni meteo caratterizzate da un abbassamento delle temperature sotto la media stagionale, con raffiche di vento anche forti. Il meteo è caratterizzato da questa sacca di aria gelida scesa dalla Scandinavia che non porta, però, per oggi e domani, anche maltempo. Anzi il freddo sarà secco. Nuvolosità e umidità in crescita, invece, venerdì, con rinforzo dei venti. Ma non sono previste particolari precipitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
