La lite in discoteca e il raid | ragazzino pestato a sangue e chiuso nel portabagagli di un suv

Un episodio di violenza si è verificato in una discoteca, con un ragazzino vittima di un’aggressione che lo ha lasciato sanguinante. Dopo l’aggressione, è stato chiuso nel vano portabagagli di un SUV e abbandonato lontano da casa. L’accaduto solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei minori all’interno di ambienti di svago. Le autorità stanno indagando sui responsabili e sulle dinamiche dell’incidente.

