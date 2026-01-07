La lezione di vita del senzatetto morto

La storia del senzatetto morto ci ricorda l’importanza di rispettare e comprendere le vite di chi vive in condizioni di marginalità. Spesso, dietro alle apparenze, si celano storie di difficoltà invisibili e speranze nascoste. Riflettere su queste esistenze ci invita a una maggiore sensibilità e a un impegno condiviso per creare una società più inclusiva e solidale.

"Vivere sotto un ponte" è espressione da noi adoperata per indicare una esistenza vissuta in estrema povertà, priva di sicurezze, di conforti, di casa. Era letteralmente questa la vita che C.F., 25enne di Arezzo, conduceva. E sotto quel ponte, dove cercava inutilmente rifugio, a Firenze, C. è stato trovato circa tre settimane addietro. In arresto cardiaco. Probabilmente per una overdose. Perché il giovane da anni abusava di sostanze stupefacenti. E dalla strada non riusciva proprio a tirarsi fuori. Del resto, la strada ha questa cosa qui: ti risucchia, ti tira dentro, funziona come sabbie mobili, ci finisci in mezzo e non puoi più tirartene fuori.

«Noi non siamo ciò che ci accade, ma siamo come reagiamo a ciò che ci accade». Mauro Bernardi e la sua lezione positiva verso una vita «che sia sempre all’insegna della dignità». - facebook.com facebook

