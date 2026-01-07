La Juve si metta l’anima in pace | è al massimo da 4° posto

La Juventus si trova attualmente al quarto posto in classifica, con margini di miglioramento. Nel frattempo, l’Inter ha superato il Bologna 3-1 a San Siro, mentre il Napoli ha ottenuto una vittoria di misura 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, evidenziando le difficoltà della squadra romana. Questi risultati influenzano la posizione dei club e la dinamica della stagione in corso.

L’Inter surclassa 3-1 il Bologna a San Siro e il Napoli mette a nudo le precarietà della Lazio, squadra e società, vincendo 2-0 all’Olimpico. Il Milan invece era andato a vincere due giorni prima a Cagliari per 1-0. Sono queste le tre regine del campionato che probabilmente si contenderanno il titolo fino alla fine, con buona pace degli altri che dovranno accontentarsi di ciò che rimane: un solo posto in Champions, due in Europa League e uno in Conference. L’Inter è al quinto successo consecutivo, trascinata dai due migliori attaccanti del campionato, Lautaro (capocannoniere) e Thuram. Al momento sembra che Chivu abbia azzeccato tutto, oltre al pressing offensivo anche Akanji perno difensivo e Zielinski mezzala. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

