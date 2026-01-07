La Gruccia che vorrei Le priorità secondo Vadi tra nomine e investimenti

Valentina Vadi, presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno, illustra le priorità dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia per il nuovo anno. Tra le principali attività, si concentrano la continuità dei servizi di base, la tutela delle eccellenze specialistiche e l’aggiornamento delle dotazioni tecnologiche. Un quadro chiaro delle esigenze e delle strategie per garantire un’assistenza sanitaria efficace e sostenibile nel territorio.

di Marco Corsi VALDARNO Garantire la continuità dei servizi di base, preservare le eccellenze specialistiche e aggiornare le dotazioni tecnologiche: sono queste le principali priorità dell’ ospedale di Santa Maria alla Gruccia secondo Valentina Vadi, presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno, che ha fatto il punto della situazione in vista del nuovo anno. In primo piano c’è il reparto di ortopedia, il cui primario è andato in pensione. "L’auspicio è che venga rapidamente indetto un concorso per individuare un nuovo primario, così da preservare la qualità e la reputazione del reparto", spiega Vadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Gruccia che vorrei. Le priorità secondo Vadi tra nomine e investimenti Leggi anche: Umbria e futuro, la Regione presenta il documento di governo 2026-28: le priorità e gli investimenti Leggi anche: Il futuro del volo secondo Fly Emirates, tra investimenti, innovazione e un legame sempre più forte con l’Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ciao a tutti … vorrei un autista per vedere la muraglia cinese con questo programma : 06:30 – Partenza da Dongsi: 08:00 – Mutianyu Great Wall 11:00 – Spostamento verso Jinshanling + pausa pranzo 13:30 – Jinshanling Great Wall 16:00 – Gubei Water Tow - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.