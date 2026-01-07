La fuga sui treni l' autobus e la notte in dormitorio dell' assassino di Bologna

Dopo 27 ore di indagini, Martin Jelenic, 36 anni croato, è stato arrestato a Bologna. È accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, avvenuto nel piazzale Ovest della stazione. La fuga dell’uomo, che aveva scelto treni, autobus e un dormitorio notturno, si è conclusa con il suo fermo. La vicenda evidenzia le difficoltà di un’indagine durata quasi un giorno.

Sono servite 27 ore per fermare Martin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, di 34anni, nel piazzale Ovest della stazione di Bologna. Il movente ancora non si trova ma intanto lo straniero è stato assicurato alla giustizia: è stato arrestato sul piazzale della stazione di Desenzano del Garda in provincia di Brescia dopo una fuga che l'ha visto attraversare mezza Italia per arrivare in Lombardia. Al momento dell'arresto era in stato confusionale e senza documenti: quando è stato raggiunto dalla polizia non ha opposto resistenza. " So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa ", ha dichiarato agli agenti che lo hanno preso.

