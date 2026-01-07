La fuga della petroliera Marinera e il difficile contrasto alle flotte ombra

La petroliera Marinera rappresenta un esempio di come le navi possano cambiare identità e nazionalità nel corso del tempo. Non appartenente originariamente alla Russia, questa nave ha adottato diverse bandiere e nomi, complicando gli sforzi per monitorarne le attività. La sua fuga e il ruolo delle flotte ombra evidenziano le sfide nel contrastare il traffico illecito di petrolio e la natura sfuggente di queste operazioni clandestine.

Una nave, nessuna e centomila. La Marinera non nasce russa. Come ricostruisce il Times, la petroliera ha cambiato nome e bandiera più volte. In precedenza, operava come Bella 1, con bandiera della Guyana, ed era impegnata nel trasporto di greggio venezuelano. Dopo un tentativo di intercettazione da parte della Guardia Costiera statunitense nel Mar dei Caraibi, la nave ha disattivato i sistemi di tracciamento ed è riapparsa in Atlantico con una nuova registrazione. Secondo i dati citati dal quotidiano londinese, dal 2020 l'imbarcazione ha avuto sei nomi e cinque bandiere, incluse registrazioni considerate di comodo.

Navi russe scortano una petroliera inseguita dagli Usa nell'Atlantico - 1, che attualmente non avrebbe alcun carico a bordo ma in passato ha trasportato petrolio greggio ... avvenire.it

Il caso della petroliera in fuga dagli Usa da due settimane: l'equipaggio ha dipinto una bandiera russa sullo scafo. E Mosca l'ha inserita nel proprio database - facebook.com facebook

Continua la fuga della Bella 1 (che ora si chiama Marinera). Da settimane è nel mirino degli Stati Uniti dopo aver tentato di sfuggire a un blocco parziale imposto al Venezuela. x.com

