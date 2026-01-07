La fuga a Milano di Marin Jelenic dopo aver accoltellato Alessandro Ambrosio | la notte al Niguarda il viaggio in tram e l’arrivo in pullman a Desenzano

Il 7 gennaio 2026, si è diffusa la notizia della fuga di Marin Jelenic, coinvolto nell'accoltellamento di Alessandro Ambrosio a Milano. Dopo l'episodio, Jelenic ha trascorso la notte presso l'ospedale Niguarda, prima di intraprendere un viaggio in tram e successivamente arrivare a Desenzano in pullman. La vicenda ha suscitato attenzione sull'andamento delle indagini e sulla sicurezza pubblica nella zona.

Milano, 7 gennaio 2026 – Marin Jelenic, il trentaseienne croato fermato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ha passato la notte tra il 5 e il 6 gennaio nella sala d'attesa dell'ospedale Niguarda. L'uomo, scappato da Bologna dopo aver accoltellato all'addome il trentaquattrenne, è arrivato nella periferia nord a bordo del tram 4: ci sarebbe salito alla fermata di via Farini attorno alle 23.15, dopo essere stato in Centrale e aver coperto a piedi il tragitto di circa due chilometri e mezzo. La segnalazione di un passeggero. Ai filmati delle telecamere, che lo hanno immortalato sul tram, si è aggiunta pure la segnalazione di un passeggero, che la mattina del 6 ha chiamato il 112 per riferire che la sera prima aveva visto Marin sul tram, riconoscendolo poi nei fotogrammi diffusi sui siti d'informazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fuga a Milano di Marin Jelenic dopo aver accoltellato Alessandro Ambrosio: la notte al Niguarda, il viaggio in tram e l’arrivo in pullman a Desenzano Leggi anche: La fuga a Milano di Jelenic Marin dopo aver accoltellato Alessandro Ambrosio: la notte al Niguarda, il viaggio in tram e l’arrivo in pullman a Desenzano Leggi anche: Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Marin Jelenic, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Era stato controllato a Fiorenzuola e lasciato andare: «Non c'era ancora l'alert»; Omicidio Ambrosio, finisce a Desenzano la fuga di Marin Jelenic; Killer del capotreno, 27 ore di caccia all’uomo: arrestato Marin Jelenic, un “fantasma” nelle stazioni italiane dal 2019; Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna: il killer è passato dalla Stazione Centrale di Milano. La fuga a Milano di Jelenic Marin dopo aver accoltellato Alessandro Ambrosio: la notte al Niguarda, il viaggio in tram e l’arrivo in pullman a Desenzano - Il croato arrestato per l’omicidio del ferroviere progettava di raggiungere l’Austria dal confine di Tarvisio. ilgiorno.it

