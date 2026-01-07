La fuga a Milano di Jelenic Marin dopo aver accoltellato Alessandro Ambrosio | la notte al Niguarda il viaggio in tram e l’arrivo in pullman a Desenzano

Il 7 gennaio 2026, si è reso noto che Jelenic Marin, il trentenne croato accusato di aver accoltellato il capotreno Alessandro Ambrosio, ha trascorso la notte al Niguarda dopo la fuga da Milano. Dopo l'episodio, Marin ha viaggiato in tram e in pullman, arrivando infine a Desenzano. Questa vicenda si inserisce in un contesto di indagini e ricostruzioni sugli eventi che hanno portato all'omicidio.

Milano, 7 gennaio 2026 – Jelenic Marin, il trentaseienne croato fermato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ha passato la notte tra il 5 e il 6 gennaio nella sala d'attesa dell'ospedale Niguarda. L'uomo, scappato da Bologna dopo aver accoltellato all'addome il trentaquattrenne, è arrivato nella periferia nord a bordo del tram 4: ci sarebbe salito alla fermata di via Farini attorno alle 23.15, dopo essere stato in Centrale e aver coperto a piedi il tragitto di circa due chilometri e mezzo. La segnalazione di un passeggero. Ai filmati delle telecamere, che lo hanno immortalato sul tram, si è aggiunta pure la segnalazione di un passeggero, che la mattina del 6 ha chiamato il 112 per riferire che la sera prima aveva visto Marin sul tram, riconoscendolo poi nei fotogrammi diffusi sui siti d'informazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fuga a Milano di Jelenic Marin dopo aver accoltellato Alessandro Ambrosio: la notte al Niguarda, il viaggio in tram e l’arrivo in pullman a Desenzano Leggi anche: Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno Leggi anche: Omicidio Ambrosio, finisce a Desenzano la fuga di Marin Jelenic Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Marin Jelenic, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Era stato controllato a Fiorenzuola e lasciato andare: «Non c'era ancora l'alert»; Omicidio Ambrosio, finisce a Desenzano la fuga di Marin Jelenic; Killer del capotreno, 27 ore di caccia all’uomo: arrestato Marin Jelenic, un “fantasma” nelle stazioni italiane dal 2019; Capotreno ucciso a Bologna, è Jelenic Marin il ricercato in fuga sospettato del delitto in stazione: chi è. Marin Jelenic a Milano, la giornata in fuga del killer del capotreno: la notte al Niguarda, il biglietto per fuggire in Austria, le immagini delle videocamere - 30 di lunedì, ha preso il tram 4 e a mezzanotte è entrato in ospedale dove ha passato la notte in sala d ... milano.corriere.it

