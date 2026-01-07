La Francia torna protagonista a Madonna di Campiglio con la vittoria di Clement Noel nello slalom, che interrompe una lunga assenza francese sulla 3Tre. Rassat si piazza al terzo posto, mentre l’Italia osserva senza partecipare. Un risultato che segna un momento importante nel panorama dello sci alpino, confermando la competitività dei talenti francesi sulla pista storica e amata dagli appassionati.

Clement Noel rompe la maledizione francese a Madonna di Campiglio e conquista la sua prima vittoria nello slalom sulla mitica 3Tre. Era dal 1992 che uno sciatore transalpino non riusciva a salire sul gradino più alto del podio (Patrice Bianchi) e lo ha fatto questa sera Noel, che ha così conquistato il suo quattordicesimo successo della carriera in Coppa del Mondo. Sul podio il sempre più rampante finlandese Eduard Hallberg, che ha sognato la vittoria, e l’altro francese Paco Rassat a completare una serata per la Francia davvero bellissima. Una vittoria arrivata in rimonta per Noel che era terzo a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Francia pianta la bandiera a Madonna di Campiglio: vince Noel, 3° Rassat. Italia spettatrice

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel precede il giovane fenomeno Hallberg. Italia non pervenuta

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel comanda davanti ai norvegesi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Francia pianta la bandiera a Madonna di Campiglio: vince Noel, 3° Rassat. Italia spettatrice - Clement Noel rompe la maledizione francese a Madonna di Campiglio e conquista la sua prima vittoria nello slalom sulla mitica 3Tre. oasport.it