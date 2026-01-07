La fortuna bacia Civitella Venduti qui tre biglietti vincenti della Lotteria Italia

A Civitella, la fortuna ha fatto visita, con tre biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti sul territorio. In totale, in Toscana sono stati acquistati 20 biglietti vincenti, tra cui due importanti premi di 100mila e 50mila euro presso l’autogrill di Badia al Pino, confermando la zona come punto di riferimento per la buona sorte.

La dea bendata ha rivolto uno sguardo anche da queste parti. Sono in totale 20 i biglietti vincenti della Lotteria Italia acquistati in Toscana, uno da 100mila euro e uno da 50mila acquistati all'autogrill aretino di Badia al Pino, che si conferma crocevia della buona sorte. Nel comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - La fortuna bacia Civitella. Venduti qui tre biglietti vincenti della Lotteria Italia Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, la fortuna bacia la provincia di Bari e la Puglia: 11 biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia, premi anche a Parma e provincia: venduti tre biglietti vincenti da 20mila euro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lotteria Italia, la fortuna bacia il Lazio: vinti 5 milioni a Roma. Secondo premio a Ciampino; Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti. Il primo premio da cinque milioni a Roma, la fortuna bacia la Cap…; Lotteria Italia, la fortuna bacia la provincia di Lucca con due premi di consolazione; Lotteria Italia, in Toscana due premi di seconda categoria da 100mila euro. Lotteria Italia, la fortuna bacia la provincia di Lucca con due premi di consolazione - Venduti a Pietrasanta e nel capoluogo due biglietti da 20mila euro. luccaindiretta.it

In Toscana biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026: ecco quali sono e dove sono stati venduti - Sono due i biglietti di seconda categoria, con premio di 100mila euro, tre quelli di terza categoria, da 50mila euro, e 15 quelli di quarta categoria, con premio da 20mila euro, tra i tagliandi della ... corrierefiorentino.corriere.it

La fortuna bacia Roma e più in generale il Lazio alla Lotteria Italia. Venduto nella... - La fortuna bacia Roma e più in generale il Lazio alla Lotteria Italia. itacanotizie.it

#Lotteria Italia, la fortuna bacia la Capitale: a Roma il primo premio da cinque milioni. Poi Ciampino e Albano Laziale. Sorpresa Sardegna. #Tg1 Simona Giampaoli - facebook.com facebook

#Lotteria Italia, la fortuna bacia la Capitale: a Roma il primo premio da cinque milioni. Poi Ciampino e Albano Laziale. Sorpresa Sardegna. #Tg1 Simona Giampaoli x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.