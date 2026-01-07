La Florida fra festeggiamenti e paura Grazie dio un momento atteso da anni
In Florida, le celebrazioni per un evento importante si alternano a momenti di preoccupazione. Yajaira Molina, immigrata venezuelana, ha partecipato con la famiglia ai festeggiamenti, dopo anni di attesa. La regione vive un clima di emozione e incertezza, riflettendo le complesse emozioni della comunità locale e delle persone provenienti da altri paesi, tra gioia e timore per il futuro.
Yajaira Molina, 52 anni, è immigrata in Florida 8 anni fa da Maracaibo. Indossa una bandiera venezuelana ed è scesa in piazza con la sua famiglia per festeggiare la cattura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La Florida fra festeggiamenti e paura. «Grazie dio, un momento atteso da anni».
