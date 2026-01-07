La Fisascat Cisl dopo l' assalto al portavalori | Attività ad alto rischio che merita maggiore attenzione

La Fisascat Cisl Abruzzo Molise sottolinea l’importanza di aumentare l’attenzione sulla sicurezza nel settore del trasporto valori, attività ad alto rischio che richiede misure adeguate. Dopo l’ultimo episodio di assalto al portavalori, l’organizzazione ribadisce la necessità di interventi mirati per garantire la tutela dei lavoratori e rafforzare le procedure di sicurezza.

«Quella dei portavalori è un'attività ad alto rischio che merita maggiore attenzione».La Fisascat Cisl Abruzzo Molise torna a richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza nel settore del trasporto valori, un’attività ad alto rischio che, troppo spesso, resta ai margini del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

