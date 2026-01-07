La Fiorentina reagisce e ribalta la gara poi si fa riprendere nel recupero | all' Olimpico è 2-2 con la Lazio
La Fiorentina e la Lazio si affrontano all'Olimpico in una sfida ricca di tensione e colpi di scena. La partita, conclusa 2-2, ha visto i viola rimontare e poi subire il pareggio nel recupero, con decisioni arbitrali che avranno ripercussioni. Un incontro che ha messo in evidenza l’equilibrio tra le due squadre e l’importanza di attenzione e determinazione in ogni fase del match.
Una partita dalle mille emozioni, giocata sul filo dei nervi e decisa, nel bene e nel male, dagli episodi arbitrali che faranno discutere. La Fiorentina esce dall’Olimpico con un pareggio per 2-2 contro la Lazio che lascia sensazioni contrastanti: da un lato la grande reazione mostrata nella. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
