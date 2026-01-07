La fine dell’hype | perché i brand abbandonano le collaborazioni streetwear?

Negli ultimi anni, molti brand hanno progressivamente messo fine alle collaborazioni streetwear, riflettendo un cambiamento nelle strategie di mercato. Questa svolta indica una crescita della consapevolezza e una maggiore attenzione alla qualità e all’autenticità, piuttosto che alla mera viralità. Il ritorno a un approccio più sobrio e meno spettacolare testimonia una trasformazione del settore, dove il valore reale prevale sulla ricerca di trend momentanei.

Life&People.it Il silenzio torna a regnare tra i marmi delle boutique ed il frastuono dei drop programmati svanisce, lasciando spazio ad una nuova e consapevole rarefazione. Il 2026 si apre con un verdetto inappellabile che scuote le fondamenta del marketing della moda per cui l'estetica dell' hype tramonta ufficialmente. Il settore aveva infatti vissuto uno stato di eccitazione perenne, alimentato da una bulimia di lanci dei brand che vedeva i confini tra passerelle e marciapiedi farsi sempre più labili. Oggi, quella frenesia appare come eco lontana, sostituita da una ricerca di purezza che ripudia l'eccesso e la contaminazione forzata tra mondi distanti.

