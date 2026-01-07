La Fiera si prepara per il Sigep tra i focus del 2026 le food experience negli hotel di lusso e i bar del futuro

La Fiera di Rimini si avvicina al Sigep, in programma dal 16 al 20 gennaio, con l’obiettivo di esplorare le tendenze del settore foodservice. Tra i focus principali del 2026, si approfondiranno le food experience negli hotel di lusso e i bar del futuro. Attraverso progetti speciali e piattaforme tematiche, l’evento collega prodotti, filiere e modelli di business, offrendo un quadro aggiornato sulle innovazioni del settore.

IEG prepara SIGEP World 2026: l'evento di riferimento per il foodservice si rinnova - È il punto d'incontro per chi fa business, anticipa i trend e costruisce il futuro del foodservice ... borsaitaliana.it

Fiera Sigep e festività: 1.900 posti di lavoro nel Riminese, ma mancano i candidati - Le festività e poi la fiera del Sigep (che si terrà dal 18 al 22 gennaio) porteranno in dote migliaia di posti di lavoro nel Riminese. ilrestodelcarlino.it

