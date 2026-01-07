La Fiera si prepara per il Sigep tra i focus del 2026 le food experience negli hotel di lusso e i bar del futuro
La Fiera di Rimini si avvicina al Sigep, in programma dal 16 al 20 gennaio, con l’obiettivo di esplorare le tendenze del settore foodservice. Tra i focus principali del 2026, si approfondiranno le food experience negli hotel di lusso e i bar del futuro. Attraverso progetti speciali e piattaforme tematiche, l’evento collega prodotti, filiere e modelli di business, offrendo un quadro aggiornato sulle innovazioni del settore.
A Sigep World (Fiera di Rimini, 16–20 gennaio) il foodservice si racconta attraverso i progetti speciali, piattaforme tematiche che mettono in relazione prodotto, filiera e modelli di business. Luxury Hotel Food Experience, Sustainability District, Innovation Bar, Gelato Meets Chains e Pizza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: La settimana di Dossier: una mappa per capire la Palermo del futuro, viaggio negli hotel di lusso
Leggi anche: EGO FOOD FEST 2026: Taranto si prepara a diventare la capitale del gusto italiano
La Fiera si prepara per il Sigep, tra i focus del 2026 le food experience negli hotel di lusso e i bar del futuro - Luxury Hotel Food Experience porta in fiera il food come leva di business per l’hôtellerie di fascia alta: focus su colazione, ristorazione ed experience come valore aggiunto per hotel e catene ... msn.com
IEG prepara SIGEP World 2026: l'evento di riferimento per il foodservice si rinnova - È il punto d'incontro per chi fa business, anticipa i trend e costruisce il futuro del foodservice ... borsaitaliana.it
Fiera Sigep e festività: 1.900 posti di lavoro nel Riminese, ma mancano i candidati - Le festività e poi la fiera del Sigep (che si terrà dal 18 al 22 gennaio) porteranno in dote migliaia di posti di lavoro nel Riminese. ilrestodelcarlino.it
Telecapri. . Napoli si prepara alla lunga notte dell’Epifania: nel cuore della città, Piazza Mercato si trasforma in un vero e proprio Villaggio della Befana con la Fiera della Calza e del Giocattolo. La storica tradizione popolare che unisce folklore, commercio e gi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.