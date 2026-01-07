La Fiamma olimpica è arrivata nel Ferrarese | entusiasmo per la prima tappa

Da ferraratoday.it 7 gen 2026

La Fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso nel Ferrarese, inaugurando la prima tappa della giornata a Comacchio. Un momento significativo che segna l'inizio di un percorso simbolico e di condivisione per la comunità locale, senza particolari effetti di spettacolo o enfasi. La visita rappresenta un’opportunità di riflessione sul valore dei Giochi e sul ruolo dello sport come elemento di unione tra le persone.

La Fiamma olimpica arriva nel Ferrarese. La prima tappa della storica giornata di mercoledì 7 è stata, nella mattinata, la città di Comacchio. Il sole – e una buona dose di freddo – hanno accolto la torcia simbolo dei Giochi di Milano e Cortina 2026. Il percorso ha visto il passaggio dai luoghi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

