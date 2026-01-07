La Fiamma olimpica è arrivata nel Ferrarese | entusiasmo per la prima tappa

La Fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso nel Ferrarese, inaugurando la prima tappa della giornata a Comacchio. Un momento significativo che segna l'inizio di un percorso simbolico e di condivisione per la comunità locale, senza particolari effetti di spettacolo o enfasi. La visita rappresenta un’opportunità di riflessione sul valore dei Giochi e sul ruolo dello sport come elemento di unione tra le persone.

La Fiamma Olimpica a San Lazzaro Domani, martedì 6 gennaio, la nostra città accoglierà il passaggio della Fiamma Olimpica nel suo percorso verso Milano e Cortina, sedi delle Olimpiadi Invernali in programma dal 6 al 22 febbraio. Partenza prevista a - facebook.com facebook

