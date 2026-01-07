La Fiamma olimpica è arrivata nel Ferrarese | entusiasmo per la prima tappa
La Fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso nel Ferrarese, inaugurando la prima tappa della giornata a Comacchio. Un momento significativo che segna l'inizio di un percorso simbolico e di condivisione per la comunità locale, senza particolari effetti di spettacolo o enfasi. La visita rappresenta un’opportunità di riflessione sul valore dei Giochi e sul ruolo dello sport come elemento di unione tra le persone.
La Fiamma olimpica arriva nel Ferrarese. La prima tappa della storica giornata di mercoledì 7 è stata, nella mattinata, la città di Comacchio. Il sole – e una buona dose di freddo – hanno accolto la torcia simbolo dei Giochi di Milano e Cortina 2026. Il percorso ha visto il passaggio dai luoghi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Fiamma Olimpica consegnata all’Italia: cresce l’attesa per la tappa nel Sannio
Leggi anche: La fiamma olimpica illumina la città. Penultima tappa nel cuore di Monza. E arriva anche la Compagnoni
La Fiamma Olimpica arrivata a Sorrento – foto e video - Partita da Positano è arrivata questo pomeriggio alle 14 al porto di Marina Piccola, a Sorrento. sorrentopress.it
Lo show della fiamma olimpica. Dalla Grecia al Delta e poi a Ferrara: "Sarà una festa per tutta la città" - 55 la partenza da via Pomposa per il giro dentro le mura. msn.com
Fiamma olimpica, tutto pronto per l'arrivo a Genova: dove e quando vederla, la mappa del percorso - Tutto quel che serve sapere per ammirare il passaggio della Fiaccola a Genova: strade coinvolte, la mappa, i tedofori ... genovatoday.it
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Lucca, bagno di folla per le vie del centro
Paolo Simoncelli con la Fiamma Olimpica: una corsa di famiglia e ricordi. Il video x.com
La Fiamma Olimpica a San Lazzaro Domani, martedì 6 gennaio, la nostra città accoglierà il passaggio della Fiamma Olimpica nel suo percorso verso Milano e Cortina, sedi delle Olimpiadi Invernali in programma dal 6 al 22 febbraio. Partenza prevista a - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.