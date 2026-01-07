La fiamma olimpica di Milano-Cortina scalda anche Gatteo il passaggio lungo viale delle Nazioni

Questa mattina, Gatteo ha accolto con entusiasmo il passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. Il percorso lungo viale delle Nazioni ha rappresentato un momento di condivisione e di celebrazione dei valori olimpici, coinvolgendo la comunità locale. L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni che accompagnano i preparativi per le Olimpiadi invernali, sottolineando l’importanza dello sport come elemento di unione e di identità territoriale.

Mattinata sul territorio per la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Oltre a Cesenatico, questa mattina il comune di Gatteo ha accolto con orgoglio il passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, che ha attraversato Gatteo Mare in viale delle Nazioni, portando con sé i valori dello.

