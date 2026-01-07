La Federtennis supera il calcio in entrate e si avvicina a uno storico sorpasso nel numero di praticanti, con solo 300mila iscritti in meno. Il confronto tra valore di produzione e partecipanti evidenzia un trend in evoluzione: mentre il fatturato è già superiore, il numero di praticanti si avvicina rapidamente. Un momento di transizione che segna un cambiamento nel panorama sportivo italiano, con il tennis pronto a conquistare una posizione di maggiore rilevanza.

Obiettivo sorpasso. Quello del valore della produzione è già realtà. Quello dei praticanti è dietro l’angolo. Il tennis vale più del calcio. Se la Figc non si dà una mossa nel partecipare ai Mondiali od organizzare grandi eventi, la forbice è destinata ancor di più ad allargarsi. E pensare che solo qualche anno fa i valori del tennis erano quasi la metà di quelli attuali. Lo scrive il Sole 24 Ore. La Federtennis ha chiuso i conti dello scorso anno con un valore della produzione di oltre 230 milioni. A fronte di un giro d’affari che per la Figc, complice anche l’assenza di una grande manifestazione internazionale, dovrebbe attestarsi poco sopra i 200 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La federtennis incassa più del calcio e oggi ha solo 300mila praticanti in meno (il sorpasso è vicino)

