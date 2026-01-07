La denuncia della Cgil | Cinque fori di proiettile nella sede di Primavalle

La Cgil di Roma Primavalle denuncia il ritrovamento di cinque fori di proiettile nella propria sede, avvenuto questa mattina in occasione della riapertura. Un episodio che evidenzia ancora una volta le tensioni e le minacce che attraversano il contesto sociale e politico. La federazione esprime preoccupazione e invita le autorità a intervenire per garantire la sicurezza dei suoi uffici e dei propri operatori.

«Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede». Lo scrive su Facebook la Cgil di Roma e del Lazio, parlando di « gravissimo atto intimidatorio », che ha «esclusivamente» la sede del sindacato «e nessun altro locale limitrofo». E poi: «Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione a un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La denuncia della Cgil: «Cinque fori di proiettile nella sede di Primavalle» Leggi anche: Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle” Leggi anche: Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle”. Indaga la Digos La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cgil, nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile. Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle. La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali - Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo veng ... quotidiano.net

