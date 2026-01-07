La Coppa Italia vinta dal K Sport Tolentino non basta giocare bene

Il K Sport ha vinto la Coppa Italia, battendo Tolentino 4-2. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, che ha premiato la determinazione e la strategia. Non basta semplicemente giocare bene: la vittoria è arrivata grazie a un efficace approccio tattico e alla concretezza in fase offensiva. Un risultato che sottolinea l’importanza di capacità e attenzione nei momenti decisivi.

K SPORT 4 TOLENTINO 2 K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Montagna (10’ sts Romualdi), Torelli, Magnanelli, Bardeggia (45+8’ st Broso), Rivi (45+8’ st Sollaku). All: Magi. TOLENTINO (3-4-1-2): Marricchi, Fontana, Strano, Tomassetti, Tizi, Giandomenico, Rozzi (9’ pts Garcia), Tortelli (13’ sts Papini), Capezzani (10’ sts Papavero), Lovotti, Moscati. All: Passarini. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. Reti: 19’ Tortelli, 10’ st Carta, 33’ st Dominici, 43’ st Tizi, 8’ sts Torelli, 9’ sts Broso. Note - Spettatori 600 circa. Espulso al 35’ st Lovotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Coppa Italia vinta dal K Sport . Tolentino, non basta giocare bene Leggi anche: Coppa Italia, il Tolentino la spunta ai rigori. Civitanovese eliminata, finale col K Sport Leggi anche: Coppa Italia Eccellenza. Corradini: "Tolentino, centrato storico traguardo. In finale con il K Sport, la squadra più attrezzata» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tolentino, l’ora della vendetta: col Montecchio in palio la Coppa Italia; Tutto verso la finale tra K-Sport e Tolentino: ci si gioca la Coppa Italia Eccellenza; Primavera 1. Il Napoli espugna Genova! Vittoria di misura per gli azzurrini contro i rossoblu; LIVE! Shiffrin vuole rimanere imbattuta in slalom, azzurre a caccia di punti. K Sport alla finalissima. In palio la Coppa Italia - Chi vince accede alla fase nazionale che può valere anche il salto in serie D. ilrestodelcarlino.it

Tutto verso la finale tra K-Sport e Tolentino: ci si gioca la Coppa Italia Eccellenza - Domani, mercoledì 6 gennaio, la Befana potrebbe portare un trofeo La prima partita del 2026 dei dilettanti marchigiani, in programma domani alle ore 15, metterà in palio il primo trofeo della stagione ... youtvrs.it

Coppa Italia e ripescaggio in C: facciamo chiarezza sul regolamento - La vittoria della Coppa Italia non garantisce automaticamente il salto di categoria, ma fornisce un bonus per la graduatoria dei ripescaggi “Che succede alla squadra che vince la Coppa Italia Serie D? pistoiasport.com

La Solbiatese alza ancora la Coppa Italia: Lemine Almenno ribaltata 2-1 e festa nerazzurra - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.