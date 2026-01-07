La compagna di Theo Hernandez Zoe Cristofoli | Ha voluto far nascere i figli nello stesso giorno

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, e il calciatore condividono un dettaglio particolare: i loro due figli sono nati entrambi il 7 aprile. La coppia, insieme da sei anni, ha scelto di far nascere i bambini nello stesso giorno, un evento che rappresenta un momento speciale nella loro vita familiare. Questo particolare legame tra le date di nascita sottolinea l'importanza di certi momenti condivisi nella loro storia.

Zoe Cristofoli è la compagna di Theo Hernandez da 6 anni: hanno due figli nati lo stesso giorno, il 7 aprile. Una precisa volontà dell'ex calciatore del Milan: "Lui è testardissimo". La coppia oggi vive a Riad, dove gioca il francese. Zoe racconta: "All'inizio ho detto 'wow, che figata'. Poi è diventato un po' pesante. Dici 'cavolo, tutti i giorni qua, cioè mi sveglio e tutti i giorni vedo le stesse cose?'. Però poi ti abitui, perché ci si abitua a tutto".

