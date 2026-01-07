La città ha il suo corpo musicale Ecco l’accordo con Sarabanda

Monza si arricchisce di una nuova realtà musicale con la nascita della Sarabanda Cederna, banda ufficiale della città. Fondata nel 2016 nel quartiere Cederna, questa formazione ha recentemente siglato un accordo con il Comune, consentendole di partecipare agli eventi civici più importanti. La presenza della banda contribuisce a consolidare il patrimonio culturale di Monza, rafforzando il legame tra la comunità e le sue tradizioni musicali.

Monza ha finalmente la sua banda musicale ufficiale. Si tratta della Sarabanda Cederna, formazione nata nel cuore del quartiere nel 2016, che ha siglato una convenzione con il Comune per rappresentare la città nei principali eventi civici. Un riconoscimento che arriva dopo anni di crescita costante, colmando un vuoto durato troppo a lungo: Monza era priva di una banda cittadina da anni. La trattativa era in corso dalla primavera del 2024. A dicembre, l’accordo è stato formalizzato: una convenzione biennale che impegna la banda a esibirsi in occasioni istituzionali come cerimonie e feste cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

