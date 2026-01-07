La Cia Chieti Pescara inaugura la nuova sede a Città Sant' Angelo

La Cia Chieti Pescara ha inaugurato la sua nuova sede a Città Sant'Angelo, in via Madonna della Pace 49/B. La struttura, moderna e funzionale, offre servizi fiscali, di patronato e supporto tecnico rivolti alle imprese locali. Il trasferimento da corso Vittorio Emanuele rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza e la vicinanza alle realtà imprenditoriali della zona.

Inaugurata a Città Sant'Angelo la nuova sede della Cia Chieti Pescara, che si trasferisce da corso Vittorio Emanuele a via Madonna della Pace, al civico 49B, in uno spazio "moderno e accogliente, dove saranno disponibili servizi fiscali, di patronato e servizi tecnici, a supporto delle imprese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

