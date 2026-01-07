La Cia Chieti Pescara inaugura la nuova sede a Città Sant' Angelo

La Cia Chieti Pescara ha inaugurato la sua nuova sede a Città Sant'Angelo, in via Madonna della Pace 49/B. La struttura, moderna e funzionale, offre servizi fiscali, di patronato e supporto tecnico rivolti alle imprese locali. Il trasferimento da corso Vittorio Emanuele rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza e la vicinanza alle realtà imprenditoriali della zona.

Inaugurata a Città Sant'Angelo la nuova sede della Cia Chieti Pescara, che si trasferisce da corso Vittorio Emanuele a via Madonna della Pace, al civico 49B, in uno spazio "moderno e accogliente, dove saranno disponibili servizi fiscali, di patronato e servizi tecnici, a supporto delle imprese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La Cia Chieti Pescara inaugura la nuova sede a Città Sant'Angelo Leggi anche: Aumentano le corse extraurbane di Tua fra Città Sant'Angelo e Pescara: i dettagli Leggi anche: Elisabetta Gregoraci ed Emanuela Aureli per i 30 anni del centro Pescara Nord di Città Sant’Angelo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Cia Chieti Pescara inaugura la nuova sede a Città Sant'Angelo - Inaugurata a Città Sant'Angelo la nuova sede della Cia Chieti Pescara, che si trasferisce da corso Vittorio Emanuele a via Madonna della Pace, al civico 49/B, in uno spazio "moderno e accogliente, ... ilpescara.it

CIA Chieti-Pescara inaugura il nuovo ufficio di Città Sant’Angelo - Pescara inaugura il nuovo ufficio di Città Sant’Angelo. abruzzolive.it

La Cia Chieti Pescara sul bando Isi Inail per le macchine agricole: "L'accesso resta complesso per un tema cruciale" - Il bando permetterà agli agricoltori abruzzesi di accedere a fondi per rinnovare il parco delle macchine agricole ... ilpescara.it

Cia - Agricoltori Italiani - Chieti Pescara | Chieti - facebook.com facebook

Avviso - Servizio festivo invernale linee “8” (Chieti-Pescara), “Giulianova-Pescara”, “Francavilla-Chieti”, “Ortona-Pescara”, “9S” (Pescara-Spoltore-Moscufo), “Pescara-Città S. Angelo”, “Pescara-Pianella” Dal 4 gennaio 2026 Consulta l’avviso … x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.