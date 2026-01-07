La cattura di Maduro non chiude il capitolo della dittatura venezuelana ma ne apre uno più fragile e complesso

La cattura di Nicolás Maduro rappresenta un evento significativo, ma non conclude automaticamente il periodo di dittatura in Venezuela. La situazione politica rimane complessa e fragile, con sfide che richiedono tempi e processi ancora da definire. La rimozione del leader non garantisce una transizione immediata verso la democrazia, evidenziando come il percorso verso stabilità e rinnovamento sia ancora in evoluzione.

La rimozione di Nicolás Maduro dalla scena politica venezuelana non ha prodotto l'apertura immediata di una transizione democratica, né il trasferimento automatico del potere verso l'opposizione eletta nel 2024. Al contrario, ha inaugurato una fase di sospensione istituzionale nella quale la legittimità politica è stata momentaneamente subordinata alla gestione del rischio, alla continuità operativa dello Stato e alla stabilizzazione coercitiva del territorio. È in questo spazio intermedio, più che in una logica di successione costituzionale, che va letta la permanenza di Delcy Rodríguez al vertice del potere esecutivo e, allo stesso tempo, l'assenza di Maria Corina Machado dal perimetro decisionale immediato.

Cattura di Maduro: Analisi Approfondita dell'Operazione degli Stati Uniti - Esplorazione delle implicazioni per la stabilità regionale, le relazioni internazionali e i diritti uman ... notizie.it

La cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, confermato nelle prime ore del 3 gennaio 2026, non ha solo aperto una nuova crisi diplomatica internazionale, ma ha riportato prepotentemente i Mondiali di calcio del 2026 al centro di uno scenario caric - facebook.com facebook

Dopo la cattura #Maduro, l’ex vicepresidente #Rodríguez oscilla tra resistenza chavista e aperture a Washington, mentre l’opposizione fatica a trovare spazi di agibilità politica. Di @eguanella: x.com

