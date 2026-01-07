La canzone del salice | l’emozione di Shakespeare al Teatro Basilica

La Canzone del Salice è una performance-drama ispirata all'Otello di Shakespeare, che verrà rappresentata al Teatro Basilica di Roma dal 9 all’11 gennaio 2026. Un’occasione per approfondire le emozioni e i temi dell’opera attraverso un’interpretazione originale e riflessiva. La produzione si rivolge a un pubblico interessato a un teatro di qualità, offrendo un’esperienza teatrale sobria e coinvolgente.

Cosa: La canzone del salice, performance-drama ispirata all'Otello di Shakespeare.. Dove e Quando: Teatro Basilica (Roma), dal 9 all'11 gennaio 2026.. Perché: Un'esperienza sensoriale unica che unisce teatro fisico, maschere larvali e videoarte d'autore.. Il palcoscenico del Teatro Basilica si prepara ad accogliere un'opera che promette di scardinare le convenzioni della prosa tradizionale. Dal 9 all'11 gennaio 2026, debutta infatti La canzone del salice, una produzione firmata dall'Associazione Culturale MacroRitmi ETS che si inserisce nel più ampio progetto pluriennale Shakespeariana. Non si tratta di una semplice messa in scena del dramma dell'eroe moro, bensì di una performance-drama che esplora i meandri dell'anima attraverso un linguaggio preverbale, dove la parola cede il passo al corpo, all'immagine e al suono.

