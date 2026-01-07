La cantata anarchica per Fabrizio De Andrè a Napoli flash mob in piazza del Plebiscito l'11 gennaio

Il 11 gennaio, in piazza del Plebiscito a Napoli, si terrà un flash mob per ricordare Fabrizio De André nel 27° anniversario della sua scomparsa. L'evento, alle ore 20, prevede canzoni e poesie ispirate al suo lavoro, offrendo un momento di riflessione e memoria condivisa. Un’occasione per celebrare la figura e l’eredità artistica di uno dei più importanti cantautori italiani.

Flash mob con canzoni e poesie per ricordare Fabrizio De André l'11 gennaio alle ore 20 in piazza del Plebiscito nel 27esimo anniversario della scomparsa. A Cagliari la "Cantata anarchica" per Fabrizio De André; Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2026; Cantata Anarchica per Fabrizio De André a Napoli 2026: il programma dello spettacolo gratuito; Conclusione del progetto "Liberarsi dalla Dipendenza: Prevenzione e Interventi contro il Femminicidio".

Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André - L’evento collettivo dedicato a Fabrizio De André si svolgerà in contemporanea con numerose altre città italiane, tra cui Milano, Roma, Genova, Torino, ... napolivillage.com

Torino ricorda Fabrizio De André con la Cantata in Piazzetta Reale - Torna anche quest’anno, l' 11 gennaio 2026 a Torino, la Cantata per Fabrizio De André, il ritrovo spontaneo di voci, chitarre e affetto dedicato al cantautore genovese nel giorno della sua scomparsa, ... mentelocale.it

CANTATA ANARCHICA Fabrizio De Andrè in diverse città... tra sabato e domenica [ 10 e 11 Gennaio 2026 ] Sassari - S.Giovanni in fiore [ Cosenza ] Gand [ Belgio ] Napoli - Cagliari - Bari Catania - Bergamo - Palermo - Genova Torino - Milano - Bologna - facebook.com facebook

