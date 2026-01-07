La cantata anarchica per Fabrizio De Andrè a Napoli flash mob in piazza del Plebiscito l'11 gennaio

Il 11 gennaio, in piazza del Plebiscito a Napoli, si terrà un flash mob per ricordare Fabrizio De André nel 27° anniversario della sua scomparsa. L'evento, alle ore 20, prevede canzoni e poesie ispirate al suo lavoro, offrendo un momento di riflessione e memoria condivisa. Un’occasione per celebrare la figura e l’eredità artistica di uno dei più importanti cantautori italiani.

