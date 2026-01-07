La cantante islandese si schiera per l’autodeterminazione dell' isola contro i colonizzatori crudeli

La cantante islandese B jörk ha espresso il suo sostegno all’autodeterminazione del Groenlandia, sottolineando il valore dell’indipendenza in un contesto di tensioni internazionali e minacce espansionistiche. Rivolgendosi direttamente ai groenlandesi, ha ricordato l’importanza di riconoscere i diritti delle popolazioni locali, opponendosi a ogni forma di colonialismo e intervento esterno. Un messaggio di solidarietà che invita alla riflessione sul rispetto delle autonomie territoriali e delle scelte delle comunità insed

Björk si è rivolta ai groenlandesi per augurargli una sola cosa: l'indipendenza. Dopo le minacce espansionistiche di Donald Trump, ribadite in seguito all'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, la cantante islandese ha voluto riportare l'attenzione sulle persone che abitano l'isola, formalmente un territorio del Regno di Danimarca: «Il colonialismo mi ha fatto rabbrividire più e più volte. E il solo pensare che i miei fratelli della Groenlandia potrebbero passare dalle mani di un colonizzatore crudele a quelle di un altro risulta brutale. Auguro a tutti i groenlandesi benedizioni nella loro lotta per l'indipendenza».

