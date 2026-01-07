Arisa, nota cantante italiana, ha espresso la sua opinione sui siti di incontri, sottolineando che l’obiettivo di molti è trovare l’amore. In un’intervista a La Repubblica, ha commentato che non c’è nulla di male nel cercare nuove amicizie o relazioni online, sperando magari di incontrare un’anima affine nel vasto mondo della rete. Questa prospettiva riflette una visione positiva e aperta verso le possibilità offerte dalla tecnologia per le relazioni umane.

U n’app per trovare amicizie e, chissà, forse anche l’amore: «Non c’è niente di male», ha raccontato Arisa nel corso di un’intervista a La Repubblica, e magari prima o poi nel mare magnum della rete troverà un’anima affine alla sua. Arisa incanta Osaka con il suo live all’Expo 2025 X Leggi anche › Arisa sull’ex fidanzato Walter Ricci: «Era innamorato del mio personaggio» Arisa e le app di incontri: «Dall’altra parte del mondo non sanno chi sono». La cantante, che a febbraio tornerà sul palco di Sanremo con la canzone Magica favola, all’amore crede davvero e ancora, nonostante le tante delusioni avute finora. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante è certa che il fine ultimo di tutti sia l'amore, e chissà che non lo trovi online. Ecco cosa ha dichiarato sui siti di incontri

Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

Leggi anche: L'attore sognava un amore come quello dei suoi genitori, ma alla fine lo ha provato per il suo lavoro. C'è qualcuno, però, che ama di più. Ecco di chi si tratta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chi è Franceska Nuredini il gossip travolge Elodie e la ballerina del tour.

"I medici sono pessimisti perché il tumore contro cui sta combattendo non è operabile. Malgrado questo, sono certa che lui ce la farà anche questa volta" racconta la cantante in un'intervista a 'Di più' - facebook.com facebook