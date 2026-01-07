La Befana sfida il gelo Si cala dal Castello In volo perde la scopa Ci pensano i pompieri

La Befana è arrivata a Ferrara grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che l’hanno calata dal Castello durante una suggestiva cerimonia. In volo, ha perso la scopa, ma sono stati i pompieri a intervenire prontamente. L’arrivo, visibile a molti bambini presenti, ha rappresentato un momento speciale, testimonianza della tradizione e della cura della comunità locale in un’atmosfera di festa e convivialità.

E' speciale la befana arrivata a Ferrara grazie ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ferrara e che è letteralmente scesa dal cielo davanti agli occhi sognanti dei tantissimi bambini presenti. Una prima ed emozionante volta nella storia di Ferrara. La simpatica vecchina, infatti, è scesa da Castello estense, iniziando il suo volo dalla torre di San Paolo a 35 metri d'altezza per arrivare a terra dai bambini utilizzando una speciale tecnica di discesa in teleferica usata dai vigili del fuoco nel Soccorso Speleo Alpino Fluviale, appesa a una carrucola e a due corde portanti. Lo spettacolo è diventato ancora più bello ed accattivante quando nella discesa lunga 80 metri, la befana ha perso la scopa, caduta nell'acqua del fossato del Castello, rimanendo dunque immobile impossibilitata a volare dai bambini.

