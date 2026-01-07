La Befana porta un regalo al Prato È arrivato il centrocampista Fiorini

La Befana ha portato una novità al Prato: l’arrivo di Mattia Fiorini, nuovo centrocampista della squadra. Un rinforzo importante che aggiunge esperienza e qualità al reparto centrale. La presenza di Fiorini rappresenta un’opportunità per migliorare le prestazioni della squadra e affrontare con fiducia la seconda parte della stagione. Un acquisto che, sperano i tifosi, possa contribuire a raggiungere gli obiettivi stagionali.

E' stata una Befana dolcissima per i tifosi del Prato, che nella calza hanno trovato, fra un cioccolatino e l'altro, anche Mattia Fiorini. La società presieduta da Asmaa Gacem ha infatti reso noto ieri l'arrivo del centrocampista classe 2001, inseguito da settimane dal direttore sportivo Gianluca Berti. Ossia da quando il Rimini, la squadra in cui militava fino a poco tempo fa il ragazzo originario di Bagno a Ripoli, si è ritirato dal campionato di Serie C per problemi economici. Da quel momento è iniziata la corte serrata dei biancazzurri, che alla fine hanno strappato il "sì" del 24enne, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e cercato anche da altri club, pure di categoria superiore.

