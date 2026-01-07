La Befana porta sorrisi e calzette | un’iniziativa che unisce il paese

A Subbiano, la tradizione della Befana si rinnova come un’occasione di incontro e condivisione. L’iniziativa, che vede protagonisti dolci, calzette e sorrisi, rafforza il senso di comunità e radicamento nel territorio. Un evento che unisce giovani e anziani, mantenendo vivo il valore della tradizione e promuovendo la partecipazione di tutti.

SUBBIANO Calzette dolci, sorrisi e comunità: a Subbiano la Befana si conferma una festa capace di unire tradizione e partecipazione. Anche quest'anno l'amministrazione comunale, in collaborazione con i supermercati Gala e Carrefour, ha rinnovato l'iniziativa della distribuzione delle calzette ai bambini del territorio, trasformando l'Epifania in un'occasione diffusa di incontro e condivisione. Sono state 500 le calzette consegnate ai circoli, alle associazioni e ai gruppi del paese e delle frazioni, che hanno poi provveduto a recapitarle ai più piccoli durante momenti comunitari o direttamente nelle abitazioni.

