La Befana porta neve e pioggia Ma la festa non è certo mancata

La Befana ha portato neve e pioggia, segnando un inizio di gennaio caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Dal primo giorno di pioggia alla neve copiosa che ha imbiancato la città tra lunedì e l’Epifania, il clima ha influenzato le consuete celebrazioni. Nonostante le condizioni meteo, la festa si è svolta con partecipazione e spirito, mantenendo viva la tradizione.

Dalla pioggia del primo giorno alla neve, copiosa, sempre più copiosa, che ha imbiancato tutta la città tra il lunedì e l'Epifania. Si è chiusa così la 29ª Festa nazionale della Befana di Urbania, che ha dovuto fare i conti per tutta la propria durata con la più intensa ondata di maltempo vissuta finora dall'Italia, in questo autunno-inverno, e ha visto scendere la Befana dalla torre campanaria tra tantissimi fiocchi bianchi, impersonata, ancora, dagli operatori del soccorso alpino e speleologico delle Marche, sezione Pesaro. Tutti gli eventi, anche ieri, sono stati confermati grazie allo spostamento in locali al chiuso, compreso il tanto atteso spettacolo delle Winx al Teatro Bramante, ma stavolta il meteo ha influito ancora più pesantemente sulle presenze.

