La Befana della Polizia di Stato incontra i bambini della Pediatria dell’Ospedale di Rimini

La Polizia di Stato ha fatto visita ai bambini della Pediatria dell’Ospedale di Rimini, portando un momento di festa e serenità durante le festività. L’iniziativa, in occasione della tradizionale visita della Befana, ha rappresentato un gesto di vicinanza e solidarietà verso i piccoli pazienti, contribuendo a rendere più lieve il loro soggiorno in ospedale in un periodo speciale dell’anno.

La Polizia di Stato ha incontrato i piccoli ospiti della Pediatria dell'Ospedale Infermi di Rimini, regalando un sorriso a chi, in queste giornate di festa, è stato costretto a trascorrerle in ospedale anziché a casa. Ad accoglierla c'erano i medici ed infermieri dei Reparti che hanno ricevuto i.

