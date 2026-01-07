La Befana della Biodiversità per i piccoli degenti dell' ospedale

Nella mattinata del 7 gennaio, i piccoli degenti dell’ospedale hanno ricevuto un gesto speciale: la “Befana della Biodiversità”. L’iniziativa, promossa dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, ha portato un momento di gioia e solidarietà ai bambini, contribuendo a diffondere sensibilità verso la tutela dell’ambiente. Un’occasione di condivisione che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, con attenzione all’importanza della biodiversità.

Nella mattinata odierna (7 gennaio) il comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, Ten. Col. Marilena Scudieri, unitamente all'Associazione Carabinieri – sezione di Caserta, e al Rotary Club Distretto Capua Antica e Nova, si sono recati presso l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.

