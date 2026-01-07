La Befana della Biodiversità per i piccoli degenti dell' ospedale
Nella mattinata del 7 gennaio, i piccoli degenti dell’ospedale hanno ricevuto un gesto speciale: la “Befana della Biodiversità”. L’iniziativa, promossa dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, ha portato un momento di gioia e solidarietà ai bambini, contribuendo a diffondere sensibilità verso la tutela dell’ambiente. Un’occasione di condivisione che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, con attenzione all’importanza della biodiversità.
Nella mattinata odierna (7 gennaio) il comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, Ten. Col. Marilena Scudieri, unitamente all’Associazione Carabinieri – sezione di Caserta, e al Rotary Club Distretto Capua Antica e Nova, si sono recati presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Epifania a Cava, la Polizia dona le calze delle befana ai piccoli degenti della Pediatria
Leggi anche: La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale Salesi
Befana verde nel Cosentino: tombolata e doni per oltre cento bambini - I Carabinieri del Reparto Biodiversità di Cosenza hanno animato il circondario con la tradizionale “Befana della Biodiversità”, una giornata dedicata a educazione ambientale e solidarietà per i piccol ... cn24tv.it
La "Befana della Biodiversità” fa tappa negli Ospedali Pediatrici con i Carabinieri Forestali - Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione della “Befana della Biodiversità”, che ha portato i Carabinieri Forestali in 41 Ospedali Pediatrici per incontrare complessivamente circa 1. reggiotv.it
La “Befana della Biodiversità” torna domani per i degenti del reparto di pediatria del “Giovanni Paolo II” - Verranno donati gadgets come quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela, piccoli oggetti in legno, piantine e un libro di fumetti della mascotte dei carabinieri forestali “Silvano”. lameziainforma.it
Cronache Social. . LA BEFANA ARRIVA CON I CARABINIERI E PORTA DONI AL SAN CARLO Potenza: i Carabinieri del reparto biodiversità hanno portato doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria - facebook.com facebook
Quando la #Befana porta natura e speranza: la biodiversità entra negli ospedali pediatrici grazie ai @_Carabinieri_, trasformando l’ #Epifania in un gesto di cura, #educazioneambientale e vicinanza ai #bambini ricoverati Leggi l’articolo: ehabitat.it/2 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.