La befana dei vip | da Belén a Cremonini Hunziker con Ramazzotti Fedez con i figli Gregoraci a Dubai

Durante il periodo delle festività, molte celebrità italiane e internazionali hanno scelto di trascorrere l’Epifania in modo diverso. Da Belén alle Maldive a Cremonini, Hunziker con Ramazzotti, Fedez con i figli e Gregoraci a Dubai, i vip hanno condiviso momenti di relax, famiglia e viaggi, vivendo un Natale e un’epifania all’insegna della tranquillità e della serenità. Ecco uno sguardo alle loro scelte durante le festività.

L'Epifania tutte le feste porta via... Ma per gli eurofans c'è una calza della Befana piena di eventi! #ogae #ogaeitaly #eurovisionsongcontest #Eurovision2026 #festivaldisanremo #musicaitaliana - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.