La befana dei vip | da Belén a Cremonini Hunziker con Ramazzotti Fedez con i figli Gregoraci a Dubai
Durante il periodo delle festività, molte celebrità italiane e internazionali hanno scelto di trascorrere l’Epifania in modo diverso. Da Belén alle Maldive a Cremonini, Hunziker con Ramazzotti, Fedez con i figli e Gregoraci a Dubai, i vip hanno condiviso momenti di relax, famiglia e viaggi, vivendo un Natale e un’epifania all’insegna della tranquillità e della serenità. Ecco uno sguardo alle loro scelte durante le festività.
L'Epifania che tutte le feste porta via. Terminati, anche quest'anno, i festeggiamenti natalizi. Durante le settimane sorse, i vip hanno viaggiato, trascorso del tempo in famiglia oppure cercato serenità e spensieratezza molto lontano da casa (Belén, per esempio, è volata alle Maldive per un. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Il Natale dei vip: Chiara Ferragni e Belen in famiglia, Fedez con fidanzata e figli, Diletta Leotta al caldo con il pancione
Leggi anche: La Befana dei vip: Giulia De Lellis sulla neve con Tony e Priscilla, Ultimo e Jacqueline ritrovano l'amore, Fedez con Giulia e i figli Leone e Vittoria
La befana dei vip: da Belén a Cremonini, Hunziker con Ramazzotti, Fedez con i figli, Gregoraci a Dubai - Durante le settimane sorse, i vip hanno viaggiato, trascorso del tempo in famiglia oppure cercato seren ... today.it
L'Epifania tutte le feste porta via... Ma per gli eurofans c'è una calza della Befana piena di eventi! #ogae #ogaeitaly #eurovisionsongcontest #Eurovision2026 #festivaldisanremo #musicaitaliana - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.