La Befana dei vigili del fuoco è arrivata in Pediatria al San Matteo, portando un assegno di 4.000 euro. In assenza del camino, la tradizione si adatta: entra dal balcone e, se non ha la scopa, si sposta a bordo di un’autoscala. Un gesto di solidarietà e vicinanza che rinnova l’attenzione delle istituzioni verso i piccoli pazienti.

Quando il camino non c’è la Befana entra dal balcone e, se non ha la scopa, arriva a bordo di un’autoscala. Ieri al San Matteo, come da tradizione, una vecchia “signora“ per nulla avvenente è stata portata fino alla Pediatria con il carrello ed è entrata dal balcone. La Befana dei vigili del fuoco non ha mancato l’appuntamento: vestita di tutto punto, con lunghi capelli bianchi e un grande cappello ha portato doni a tutti i bambini e un assegno da 4mila euro raccolti dall’Associazione fra i vigili del fuoco per gli Amici del sorriso che si occupano dei piccoli ricoverati in Oncoematologia. Prima dell’arrivo dei regali, il vescovo Corrado Sanguineti aveva celebrato la messa accompagnata dai canti del coro delle voci bianche della parrocchia della Sacra Famiglia, diretto da don Vincenzo Migliavacca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Befana dei vigili del fuoco in Pediatria al San Matteo. Assegno da quattromila euro

