La Befana dei carabinieri forestali arriva nelle corsie degli ospedali pediatrici

Anche quest’anno, la tradizione della Befana della Biodiversità si rinnova con i Carabinieri Forestali che visitano 41 ospedali pediatrici. L’iniziativa mira a sensibilizzare i bambini sull’importanza della biodiversità e del rispetto dell’ambiente, portando un momento di vicinanza e solidarietà nelle strutture sanitarie. Un gesto semplice ma significativo che rafforza il legame tra tutela ambientale e impegno sociale.

